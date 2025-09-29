На Житомирщині жінка викрала гроші з рахунку батька через мобільний застосунок банку

Нещодавно до поліції звернувся 69-річний житель Барашівської громади з повідомленням про зникнення коштів з його банківської картки. Всі обставини крадіжки встановили правоохоронці відділення поліції № 1 (с-ще Ємільчине) Звягельського райвідділу.

Поліцейські з’ясували, що на прохання заявника його 37-річна донька завантажила на телефон свого сина мобільний застосунок банку – для відкриття картки. Потому жінка авторизувалась у додатку від імені батька та отримала доступ до його рахунків.

Після цього обвинувачена впродовж кількох місяців без дозволу та відома родича переказувала кошти з його картки на свою. Загалом вона викрала понад 15,5 тисяч гривень.

Слідчі поліції повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК Україні. Днями досудове розслідування було завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

За чинним законодавством жінці загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Звягельський районний відділ поліції