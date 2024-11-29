На Житомирщині жінку судитимуть за організацію фіктивного шлюбу ухилянта з жінкою з інвалідністю

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно громадянки, якій інкримінують сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Розслідуванням установлено, що 47-річна жителька міста Звягеля влаштувала чоловіку, якому під час воєнного стану тимчасово обмежено виїзд за кордон, фіктивний шлюб з жінкою, що мала інвалідність.

У такому статусі військовозобов’язаний, супроводжуючи фіктивну дружину, міг безперешкодно перетинати кордон. При цьому клієнт уникав будь-яких офіційних церемоній, лише надавав особисті документи для виготовлення фальшивого свідоцтва про одруження.

Свої послуги обвинувачена оцінила у 6 тис доларів США, які отримувала частинами. У вересні цього року, під час одержання від ухилянта другої частини обумовленої суми, жінку затримали «на гарячому».

Досудове розслідування проводило ГУНП в області, оперативний супровід забезпечувало Управління СБУ в області та Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури