На Житомирщині жителя Ємільчинської громади затримали за підозрою у вбивстві односельця

Уранці 25 грудня на вулиці у с. Миколаївці місцеві жителі виявили тіло пенсіонера. Поліцейські встановили, що смертельні травми чоловікові завдав його товариш під час застілля. Чоловіка затримали, розпочато досудове розслідування.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 9:00. Місцева жителька виявила на вулиці села, поблизу паркану приватного обійстя, тіло 65-річного односельця з тілесними ушкодженнями.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (смт Ємільчине) Новоград-Волинського райвідділу. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи, де визначили, що причиною його смерті стала травма голови з ураженням головного мозку.

Правоохоронці провели низку першочергових заходів та опитали місцевих жителів. У результаті встановили, що минулого вечора загиблий гостював у будинку 62-річного односельця. Чоловіки разом вживали спиртне. Попередньо, під час застілля між ними виникла суперечка. Господар завдав гостеві кілька ударів по голові. Потому витягнув тіло на вулицю та покинув на узбіччі. Правоохоронці вилучили слідову інформацію та інші свідчення злочину.

Вони затримали причетного до події у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Чоловік визнав свою провину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі встановлюють всі обставини у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Законодавством умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області