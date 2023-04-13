На Житомирщині злочинне угруповання підозрюють у заволодінні бюджетними коштами на суму понад ₴15 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження щодо зловживання з бюджетними коштами в особливо великому розмірі, про що ми нещодавно повідомляли .

У ході досудового слідства здобуто нові докази про те, що відмивання бюджетних коштів скоєно організованою злочинною групою у складі чотирьох осіб.

Встановлено, що злочинну схему організував 52-річний громадянин іноземної країни, який має дозвіл на тимчасове проживання в Україні та є представником власника двох пов’язаних між собою товариств, які займаються розведенням великої рогатої худоби.

Організатор угруповання, з метою незаконного одержання у межах державної цільової програми для сільгоспвиробників часткового відшкодування вартості закуплених племінних тварин для відтворення, залучив ще трьох службових осіб цих товариств.

Так, протягом серпня-жовтня 2021 року службові особи склали та видали неправдиві документи щодо купівлі-продажу між собою 417 племінних тварин та їх поставки і перевезення.

І хоча насправді ніякої купівлі-продажу не відбулося, ділки подали фальсифіковані документи до Міністерства аграрної політики та продовольства України, аби отримати відшкодування вартості нібито придбаних корів. На підставі недостовірних документів підприємствам з бюджету було перераховано понад 15 млн грн.

Наразі, на підставі здобутих слідством доказів, організатору злочинного угруповання та трьом його спільникам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою та в складанні і видачі організованою групою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Також накладено арешт на квартиру, житловий будинок, дві земельні ділянки, три транспортні засоби підозрюваних та корпоративні права зазначених товариств.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним виробком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури