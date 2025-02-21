На Житомирщинв у нетверезій ДТП загинув пасажир легковика. Судитимуть водія

Подія сталася 4 січня у Березівській громаді: внаслідок зіткнення автомобіля з деревом травми отримав 52-річний житель м. Житомира. За кілька годин чоловік помер у лікарні. Встановлено, що водій транспортного засобу був у стані сп’яніння.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що близько 14:30 він сів за кермо автомобіля Chevrolet, та разом з пасажиром виїхав з села Давидівки. Чоловік належно не стежив за дорожніми обставинами та не обрав безпечної швидкості руху. Внаслідок цього автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

Поліцейські встановили, що того дня 40-річний водій був учасником застілля. Після ДТП у його крові було зафіксовано 2,35 проміле алкоголю.

Відтак слідчі Житомирського районного управління поліції інкримінували керманичу порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою у стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

20 лютого, після проведення всіх необхідних процесуальних дій, обвинувальний акт у провадженні було скеровано до суду.

За чинним законодавством обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення строком від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

Житомирське районне управління поліції