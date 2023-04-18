На Житомирщины затримали причетного до замаху на вбивство двох людей

Published

Уночі 16 квітня до поліцейських відділення №1 (смт Ємільчине) Звягельського райвідділу надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію у тяжкому стані двох чоловіків. Відтак на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи.

Правоохоронці з’ясували, що близько 23:00 дві компанії чоловіків розпивали спиртне поблизу одного з магазинів у смт Ємільчиному, а згодом між ними виник раптовий конфлікт. У результаті ножові поранення отримали двоє місцевих жителів, віком 24 та 27 років. Їх кривдних відразу потому з місця події утік.

нож

Поранених доставили до лікарні, де провели обом оперативне втручання.

Поліцейські опитали свідків та очевидців події, вилучили речові докази та встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень причетний 31-річний житель с. Руденьки Ємільчинської громади. Раніше він відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів та замах на вбивство.

Правоохоронці швидко розшукали причетного поблизу місця його проживання. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові за такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Звягельський районний відділ поліції

Like

Tags:

You may also like...