На Житомирщины затримали причетного до замаху на вбивство двох людей

Уночі 16 квітня до поліцейських відділення №1 (смт Ємільчине) Звягельського райвідділу надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію у тяжкому стані двох чоловіків. Відтак на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи.

Правоохоронці з’ясували, що близько 23:00 дві компанії чоловіків розпивали спиртне поблизу одного з магазинів у смт Ємільчиному, а згодом між ними виник раптовий конфлікт. У результаті ножові поранення отримали двоє місцевих жителів, віком 24 та 27 років. Їх кривдних відразу потому з місця події утік.

Поранених доставили до лікарні, де провели обом оперативне втручання.

Поліцейські опитали свідків та очевидців події, вилучили речові докази та встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень причетний 31-річний житель с. Руденьки Ємільчинської громади. Раніше він відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів та замах на вбивство.

Правоохоронці швидко розшукали причетного поблизу місця його проживання. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові за такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Звягельський районний відділ поліції