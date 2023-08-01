На Золочівщині медик незаконно видавав довідки та лікарняні військовозобов’язаним

За скоєну йому загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зловмисника, 76-річного завідувача відділення однієї з лікарень у Золочівському районі, викрили слідчі Золочівського районного відділу поліції спільно із співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, лікар неодноразово підробляв та видавав неправдиві документи стосовно перебування військовозобов’язаних на стаціонарному лікуванні у медзакладі, а також вносив до автоматизованої системи неправдиву інформацію про їхню тимчасову непрацездатність.

Слідчі повідомили медику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, а також ч.1 та ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області