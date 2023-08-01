На Золочівщині медик незаконно видавав довідки та лікарняні військовозобов’язаним

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За скоєну йому загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зловмисника, 76-річного завідувача відділення однієї з лікарень у Золочівському районі, викрили слідчі Золочівського районного відділу поліції спільно із співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.

на золочівщині поліцейські повідомили про підозру медику, який незаконно видавав довідки та лікарняні військовозобов’язаним

Як встановили правоохоронці, лікар неодноразово підробляв та видавав неправдиві документи стосовно перебування військовозобов’язаних на стаціонарному лікуванні у медзакладі, а також вносив до автоматизованої системи неправдиву інформацію про їхню тимчасову непрацездатність.

Слідчі повідомили медику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, а також ч.1 та ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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