На Звенигородщині підозрюваний у шахрайстві намагався підкупити поліцейського

Чоловік хотів домовитися з дізнавачем, аби правоохоронці закрили справу й запропонував неправомірну вигоду. Його затримали під час передачі хабаря.

Житель Звенигородки намагався дати три тисячі гривень правоохоронцю за те, щоб проти нього закрили раніше розпочате кримінальне провадження за шахрайство. Поліцейський відразу сповістив керівництво і рапортував до Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки. 7 червня, під час передачі хабаря, 50-річного підозрюваного затримали у процесуальному порядку в службовому кабінеті.

Наразі, за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури, затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Черкаської області