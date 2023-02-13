На Звенигородщині покидьки підпалили одяг «товариша по чарці» та виклали відео в мережу

Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. За фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі відкрито кримінальне провадження.

8 лютого до Звенигородського районного відділу поліції із заявою звернувся 44-річний житель села Кобринова Гребля. Він розповів, що 5 лютого отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді опіків внаслідок підпалу одягу. За попередніми даними, чоловік разом із молодими парубками розпивав спиртні напої у підсобному приміщенні свого домоволодіння. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік заснув на підлозі. Тоді, парубки підпалили його одяг та знімали відео для соціальних мереж.

Під час проведення необхідних першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 20-річний місцевий житель.

Попередньо, за цим фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює повні обставини події, а також проводить відповідні експертизи за якими може бути визначено додаткову кваліфікацію та повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Сектор комунікації поліції Черкаської області