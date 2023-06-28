На Звенигородщині засуджено жінку, яка через додаток «Приват 24» крала гроші у співмешканця

За публічного обвинувачення прокурорів Звенигородської окружної прокуратури засуджено місцеву жительку, яка не санкціоновано втрутилася в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та, підробивши документи, вчинила крадіжку (ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурор у суді довів, що 33-річна жінка упродовж лютого 2023 року, маючи доступ до мобільного телефону свого співмешканця, заходила від його імені в особистий кабінет у додатку Інтернет-банкінгу «Приват 24», сформувавши підроблені документи на переказ грошових коштів, незаконно перераховувала їх на свій банківський рахунок та рахунок своєї доньки.

У такий спосіб жінка заволоділа коштами у сумі понад 18 тис. грн.

Суд визнав вказану особу винною у вчинені кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури