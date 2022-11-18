На Звягельщині поліцейські виявили мобільну «АЗС» із нелегальним пальним

16 листопада дільничні офіцери Новоград-Волинського районного відділу поліції припинили незаконну реалізацію дизельного палива у райцентрі. Правоохоронці задокументували вказаний факт і направили зібрані матеріали до суду.

Днями поліцейські отримали інформацію про те, що житель м. Звягеля продає пальне, не маючи ліцензії на таку торгівлю.

Під час перевірки повідомлення на одній із вулиць міста правоохоронці виявили переобладнаний транспортний засіб, з якого чоловік реалізовував паливо. Для такого «бізнесу» він використовував мікроавтобус, в якому встановив пластикові баки, заправний пістолет та електронасос. Дільничні офіцери з’ясували, що ціна за літр була трохи нижчою, ніж на офіційних АЗС.

Тож поліцейські вилучили транспортний засіб, дизельне паливо та спеціальне обладнання.

Правоохоронці склали адміністративний протокол на 24-річного продавця за ч. 1 ст. 161-1 (Порушення порядку торгівлі пальним) КУпАП. Нині зібрані матеріали скеровано до суду для прийняття відповідного рішення.

За чинним законодавством оптова або роздрібна торгівля пальним без державної реєстрації суб’єктом господарювання або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачено законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), тягне за собою накладення штрафу від 1 тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для реалізації такого пального, грошей, одержаних унаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Новоград-Волинський районний відділ поліції