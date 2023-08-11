На Звягельщині суд ув’язнив чоловіка, який знущався з матері

До поліцейських неодноразово зверталась 71-річна жителька Городницької громади, яка скаржилась на протиправні дії свого сина.

Він добре знайомий правоохоронцям, адже 43-річний чоловік ніде не працює, зловживає спиртним, принижує заявницю, вчиняє сварки та виганяє з будинку. Відносно кривдника поліцейські складали адміністративні протоколи та виносили термінові заборонні приписи.

– Правоохоронці проводили із чоловіком профілактичну роботу, він карався судом штрафними санкціями та навіть адміністративним арештом, проте продовжував ображати матір, – зазначив начальник сектору протидії домашньому насильству Сергій Лібіченко.

Тож правоохоронці Звягельського райвідділу відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України. Потому слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру, а після завершення розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду.

Днями кривдника було визнано винним та призначено покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі.

Звягельський районний відділ поліції