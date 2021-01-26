Набрав законної сили вирок суду стосовно правоохоронця, що вчинив смертельне ДТП

40-річного жителя Гурівщини, який вчинив смертельну ДТП, Білоцерківський міськрайонний суд визнав винним та засудив до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки (ч.3 ст.286 КК України).

Так, у квітні 2014 року старший інспектор відділу інспекції з особового складу Управління кадрового забезпечення, за кермом власної автівки «Renault Kangoo» на автодорозі, поблизу м.Біла Церква, грубо порушив вимоги Правил дорожнього руху України та допустив зіткнення із автомобілем «Мercedes Benz Sprinter 313 CDI».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, загинуло двоє пасажирів мікроавтобуса, ще троє отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Погодившись із позицією прокуратури Київської області, суд визнав достатніми зібрані органом досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку у кримінальному провадженні.

Ухвалою Київського апеляційного суду вирок суду першої інстанції залишено без змін, апеляційна скарга захисника без задоволення, вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Київської обласної прокуратури