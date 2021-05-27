НАБУ: брат ОПЗЖиста Каськіва скуповував землю за гроші, виведені з Держінвестпроекту

Родичу одіозного чиновника повідомили нову підозру.

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у відмиванні грошей брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Слідство встановило, що у 2012-2014 роках Державна інвестиційна компанія, яка перебувала у сфері управління Держінвестпроекту надала 259,2 млн гривень позик двом фіктивним приватним компаніям, які залучались нібито для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Гроші було виведено на Кіпр на рахунки компаній, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат Каськіва.

Згодом ці кіпрські компанії придбали в Україні кілька фірм, які впродовж 2013-2015 років скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га.

Зараз Владислав Каськів є депутатом Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ, а де його брат — невідомо. Йому залишили повідомлення про підозру за ч.1 ст.255 (створення злочинної групи) та ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 (відмивання грошей) за місцем реєстрації.

Нагадаємо, що Каськіва досі не судили за розкрадання коштів Держінвестпроекту, тому що Генеральна прокуратура екстрадувала його з Панами за іншим кримінальним провадженням (про розкрадання 7,45 млн гривень під час оплати зовнішньої реклами, яке розслідувала ГПУ). Умовою видачі Каськіва було те, що його не притягатимуть до кримінальної відповідальності за вчинення іншого злочину, скоєного до моменту екстрадиції.

Замість Каськіва судитимуть дев’ятьох осіб, переважно екс-чиновників Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія». Також під суд пішов двоюрідний брат Каськіва Олександр Матковський. Рідний брат Каськіва Олександр перебуває в розшуку.

За версією слідства, всі ці люди причетні до розкрадання майже 260 млн гривень, виділених у 2012 році з державного бюджету на нацпроекти «Якісна вода» і «Олімпійська надія-2022». Проекти не були реалізовані, а гроші зникли.

Надалі ці гроші учасники корупційної схеми використовували на власні потреби.

Обвинувальний акт складено за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (крадіжка), ч. 2 ст. 205 (створення компаній для прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання грошей).

Каськів з 23 грудня 2010-го по 15 березня 2014 року був головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

У 2004 році Каськів керував координаційним центром громадянської кампанії «ПОРА», яка брала активну участь у Помаранчевій революції. Пізніше «ПОРА» стала політичною партією. Каськів отримав пам’ятний знак «Видатному учаснику Помаранчевої революції» і близько року був позаштатним радником президента Віктора Ющенка.

На дострокових парламентських виборах 2007 року Каськів отримав мандат нардепа за списком блоку «Наша Україна — Народна самооборона». У 2009-2010 роках працював радником прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з питань іноземних інвестицій. // LB.ua