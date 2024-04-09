НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території двох країн щодо можливої закупівлі зброї за завищеними цінами

НАБУ зазначає, що чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.

Сьогодні, 9 квітня, на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 – лютому 2023 рр. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Відомство зазначає, що це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.

Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.

LB.ua