НАБУ і САП оголосили в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка та ще шістьох осіб

Їх підозрюють у справі махінацій з майном ФДМ.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук сімох осіб, яких підозрюють у справі махінацій з майном Фонду держмайна України.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За інформацією бюро, всі підозрювані входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад пів мільярда гривень коштів АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

“Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді ж він усував “конкурентів” на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія”, – зазначили в пресслужбі НАБУ.

Серед підозрюваних:

ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко;

доцент Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін;

інвестиційний банкір Павло Присяжнюк;

колишній очільник Одеського припортового заводу Микола Парсентньєв;

співвласник компанії «Агро Газ Трейдинг» Олександр Горбуненко;

ексглава правління “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії” Артур Сомов;

партнер компанії «Агро Газ Трейдинг» Володимир Колот.