НАБУ і САП викрили фігурантів корупційної схеми при будівництві дитсадка в передмісті Києва

Зловмисники заволоділи 27,3 млн грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили п’ятьох осіб, які розікрали понад 27,3 млн грн при будівництві дитсадка в передмісті Києва.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

Корупційну схему організував голова сільради на Київщині. До цієї схеми було залучено головного бухгалтера і директорів двох товариств.

За даними слідства, наприкінці 2017 року директор одного з товариств і голова сільради вирішили заволодіти коштами бюджету громади. Для цього розпочали будівництво дитячого садка, якого потребували в ОТГ.

“У лютому 2018 року сільська рада оголосила відкриті торги з будівництва дошкільного закладу на 280 місць, перемогу в яких здобуло наперед визначене ТОВ 1. За умовами тендеру, ТОВ 1 мало збудувати заклад та ввести його в експлуатацію до кінця 2018 року. Натомість, переможець торгів і посадовці сільради заволоділи понад 27,3 млн грн під час будівництва дитсадку, який і досі недобудований”, – розповіли в НАБУ.

Слідство виявило підроблені акти виконаних робіт, зокрема, щодо завищення вартості будівельних робіт і використаних матеріалів. Також одному з товариств заплатили за послугу з розробки проєктної документації, якої насправді фірма не надавала. // LB.ua