НАБУ і САП завершили розслідування корупційної схеми під час ремонту доріг на Полтавщині

Директора державного підприємства із утримання доріг у Полтавській області підозрюють у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування “схеми” під час ремонту доріг на Полтавщині.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Директора державного підприємства із утримання доріг у Полтавській області підозрюють у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду.

За інформацією бюро, у 2018 році підозрюваний організував закупівлю послуг з розробки проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту трьох автомобільних доріг загального користування місцевого значення. При цьому в бюджеті не було передбачено фінансування робіт.

“Проєктування замовили в чотирьох пов’язаних між собою приватних компаній, заздалегідь підібраних очільником держпідприємства, які не мали відповідного досвіду та спеціалістів. Аби приховати корупційну схему й надати їй видимості законної, посадовець одноосібно поділив предмет закупівлі на 22 ділянки. Це дозволило йому придбати відповідні послуги у наперед визначених компаній без оголошення відкритих торгів, за процедурою допорогових закупівель”, – зазначили в НАБУ.

Із бюджету витратили на ремонтні роботи 29 млн грн. Під час проведення експертизи встановили, що вартість розробки проєктно-кошторисної документації була завищена на понад 5,52 млн грн. Це сталося через поділ доріг на 22 ділянки.

У вересні 2022 року посадовцю повідомили про підозру.

Тепер стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Нагадаємо, компанія, повʼязана з дівчиною очільника Дніпропетровщини, отримала 1,5 млрд бюджетних коштів на відновлення понищеної російськими обстрілами інфраструктури.

Упродовж березня-листопада Дніпропетровська область витратила на ремонт доріг рекордні 2 мільярди 314 мільйонів гривень. Це більше, ніж за цей же час витратили Київська, Харківська, Сумська та Одеська області разом узяті та з обласними центрами. // LB.ua