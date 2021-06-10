НАБУ обшукує лікарні «Укрзалізниці» через заволодіння ковідними 60 млн. — ЗМІ
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в лікарнях «Укрзалізниці» через справу про заволодіння грошима, виділеними на лікування пацієнтів з COVID-19.
Джерело: співрозмовник УП в антикорупційних органах
Деталі: Обшуки проводять у медзакладах Києва та інших містах.
Слідчі дії тривають з адміністративних приміщеннях, на лікування пацієнтів це не впливає.
Передісторія
- У грудні 2020 року у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що залучають медзаклади «Української залізниці» для госпіталізації хворих з COVID-19.
- У березні 2021 року тодішній очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що лікарні «Укрзалізниця» не приймають пацієнтів із COVID-19, хоча отримали на це фінансування.
- НСЗУ зупинила оплату послуг та виставила філії «Укрзалізниці» вимогу повернути кошти.
Соня Лукашова, УПTweet