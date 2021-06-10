НАБУ обшукує лікарні «Укрзалізниці» через заволодіння ковідними 60 млн. — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в лікарнях «Укрзалізниці» через справу про заволодіння грошима, виділеними на лікування пацієнтів з COVID-19.

Джерело: співрозмовник УП в антикорупційних органах

Деталі: Обшуки проводять у медзакладах Києва та інших містах.

Слідчі дії тривають з адміністративних приміщеннях, на лікування пацієнтів це не впливає.

Правоохоронці розслідують заволодіння 60 млн гривень. Ці гроші Національна служба здоров’я виділила лікарням «Укрзалізниці». Однак, за даними слідства, заклади не лікували хворих із COVID-19.

Передісторія

У грудні 2020 року у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що залучають медзаклади «Української залізниці» для госпіталізації хворих з COVID-19.

У березні 2021 року тодішній очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що лікарні «Укрзалізниця» не приймають пацієнтів із COVID-19, хоча отримали на це фінансування.

НСЗУ зупинила оплату послуг та виставила філії «Укрзалізниці» вимогу повернути кошти.

Соня Лукашова, УП