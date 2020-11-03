НАБУ объявило в розыск скандального главу Окружного админсуда Киева Вовка

Его подозревают в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти, и принятии заказных решений.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что Вовка подозревают в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти, и принятии заказных решений.

«В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября Вовк в который раз не явился на заседание по избранию меры пресечения.

17 июля главе ОАСК, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

22 октября ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения Вовку и одному из судей Игорю Погрибниченко, потому что на него не явились подозреваемые и их защитники. На этой неделе петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса ОАСК. // LB.ua