НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка та “укргазбанкірів”

Підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що вони були оголошені в розшук.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук екс-главу Нацбанку Кирила Шевченка, а також посадових осіб “Укргазбанку”, причетних до розкрадання понад 200 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

“Йдеться про ексголову правління “Укргазбанку”, одного із заступників “Укргазбанку” та заступника директора Департаменту по роботі з корпоративними ВІП-клієнтами цієї держустанови”, – зазначили в НАБУ.

У відомстві пояснили, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, проте в спеціальному порядку, оскільки місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що вони були оголошені в розшук.

Відставка Шевченка:

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Національного банку, який з 2015 до 2020 року був головою правління “Укргазбанку”.

4 жовтня 2022 року Шевченко заявив, що подавати у відставку з посади голови НБУ за станом здоров’я.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку.

6 жовтня 2022 року голові НБУ Шевченку повідомили про підозру. Факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в “Укргазбанк”.

6 жовтня 2022 року Рада підтримала відставку Шевченка з посади голови НБУ.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила головою Національного банку Андрія Пишного. // УНІАН