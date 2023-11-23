НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв’язку: «Птах» у «колгоспі», кодове слово і пакет з 22 кг грошей

Керівництво Держспецзв’язку реалізувало частину схеми з розкрадання в 2021, а частину – в 2022, після початку повномасштабної війни.

Національне антикорупційне бюро опублікувало деталізовані матеріали в справі про підозру голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі, які підозрюються в розкраданні 62 млн гривень.

У відео наведено листування щодо призначення “потрібної” людини. У 2020 році власник групи компаній, яка упродовж семи років перемагала в тендерах Пенсійного фонду, Центральної виборчої комісії, Мінсоцполітики та інших на загальну суму в понад 1,63 млрд гривень, вирішив встановити контроль над закупівлями в структурах Держспецзв’язку.

За даними слідства, завдяки зв’язкам у державних органах, підприємець домігся призначення на посаду заступника голови Держспецзв’язку лояльної особи. Ймовірно, йдеться про заступника, що отримав підозру – це Жора. Він був призначений 15 січня 2021.

Це було необхідно для запуску злочинної схеми з контролю над закупівлями, яка діяла щонайменше в 2020-2022.

НАБУ навело уривки розмов організатора схеми з підконтрольним кандидатом на посаду заступника. Держспецзв’язку в розмові називають “колгоспом”. Голова служби Щиголь – “птица”.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Після призначення Жори заступником організатор схеми почав давати йому конкретніші “завдання”. Зокрема, порадив робити закупівлю вихідних матеріалів для програмного забезпечення під грифом “таємно”, далі – розробляти ПЗ через ДП з субпідрядом на підприємців.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

У 2021 уряд визначив необхідність створення інформаційної системи, реалізацію чого доручили підпорядкованому Держспецзв’язку підприємству. Для заволодіння коштами на проєкт організатор схеми і Жора залучили голову Держспецзв’язку, керівника цього підприємства та його підлеглого. Щоб провести закупівлю без відкритих торгів та забезпечити перемогу ПЗ потрібних фірм, тендер провели таємним.

Після того, як тендер зробили таємним, обрали підконтрольні організатору схеми компанії, що мали поставити ПЗ.

Голова Держспецзв’язку звернувся до свого заступника Жори з вказівкою зробити коротку довідку про компанію, яка буде займатися реалізацією проєкту. Жора звернувся із цим до організатора схеми, а той сказав, що в довідку нема чого писати, бо це “прослойка”, якій усього декілька років.

Фото: НАБУ

Потім організатор схеми надіслав Жорі три довідки про підконтрольні компанії: ТОВ 1, ТОВ 2 і ТОВ 3. Жора вказав, що ТОВ 2 не може брати участі, бо він був її засновником і керівником до призначення на посаду в Держспецзв’язку. Довідки він переслав Щиголю.

Таким чином учасники схеми за пів року до закупівлі ПЗ визначили переможця – підконтрольну компанію. ДП зрештою підписало з цією компанією договір на 124,9 млн гривень (118,7 млн – ПЗ, 6,1 – супутні послуги) з умовою авансу в 30% від вартості.

Після цього підконтрольна компанія уклала договір із розробником. При цьому вартість ПЗ склала 95,1 млн гривень, а загальна вартість із супутнім послугами не повинна перевищувати 99 млн. Таким чином учасникам схеми дісталося б щонайменше 23 млн гривень лише на перепродажі ПЗ.

25 жовтня частину авансу перерахували розробнику, а залишок в понад 5,7 млн гривень – компанії в Угорщині з ознаками фіктивності.

Після цього голова Держспецзв’язку запитав у свого заступника, чи не готовий організатор схеми розрахуватися за “першу частину платформи”. Жора відповів, що “все закриють” після повернення голови Держспецзв’язку.

3 грудня 2021 ДП сплатило за програмне забезпечення і послуги залишки у 89,3 млн гривень. Частину коштів перерахували розробнику, а 18 млн гривень – компанії в Угорщині з ознаками фіктивності.

Голова Держспецзв’язку організував передачу від організатор схеми через заступника та інших невстановлених осіб частини грошей, якими заволоділи учасники схеми.

“Кодове слово «локомотив»”, – писав Щиголь.

Жора у відповідь слав суми грошей. Щиголь питав, чи то у євро, на що отримав підтвердження.

Таким чином за 2021 рік учасники схеми організували та провели закупівлю програмного забезпечення, у результаті якої заволоділи 23,6 млн.

У 2022 після початку воєнного стану учасники організованої групи продовжили злочинну діяльність. Через іншу підконтрольну компанію вони реалізували майже ідентичну схему з провадження інформаційної системи.

Керівництво Держспецзв’язку, як і раніше, мало дані про реальну вартість ПЗ, брало участь у нарадах із розробниками та узгодили розмір націнок і незаконного прибутку.

Заступник голови Держспецзв’язку надсилав своєму начальникові таблицю з розрахунками.

Фото: НАБУ

Щиголь обговорював із невстановленою особою обмін пакету грошей у валюті. Вага одного з таких пакетів, за словами голови Держспецзв’язку, складала 22 кілограми.

“Мені тут привезли 6,4 – це 22 кг. Може мокрому віддати в гривні, щоб ручки не повідриватися”, – писав він. НАБУ і САП повідомили голові Держспецзв’язку, його заступнику, екс-керівнику та працівникам ДП, співробітникам підконтрольних організатору схеми компаній про підозру в заволодінні понад 62 млн гривень.

Нагадаємо, 20 листопада Кабмін звільнив голову Держспецзв’язку та його заступника. Того ж дня, але пізніше, НАБУ повідомило про те, що їх викрили на розкраданні державний коштів.

Учора суд заарештував організатор схеми розкрадання, але з можливістю застави в 50 млн гривень. Сьогодні арештували Щиголя, але він теж може вийти під заставу в 25 млн гривень. // LB.ua