НАБУ пів року не може перевірити факти з сюжету Bigus.info про «слугу» Жупанина

У НАБУ розповіли про наслідки сюжету Bihus.info стосовно «слуги» Жупанина, який подорожував Лондоном

Журналістське розслідування Bihus.Info «Дружина нардепа Жупанина «спалила» його на відпочинку в Лондоні», опубліковане 22 липня 2024 року, виявило, що депутат досить часто відвідує британську столицю, де проводить час з дружиною, відвідує музеї та ресторани й проживає в елітних апартаментах орієнтовною вартістю понад 5 000 фунтів стерлінгів на місяць.

Так, на повторний запит редакції щодо результатів з перевірки інформації, викладеної у журналістському розслідуванні Bihus.Info, в НАБУ (23 вересня 2024 року) повідомили:

«Станом на момент надходження запиту (17.12.24 р.) детективи Національного бюро проводять додаткову аналітичну роботу з метою перевірки інформації, викладеної у згаданому журналістському розслідуванні», – зазначили в Бюро.

У НАЗК теж перевіряють

Як писав Комерсант український, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації за 2023 рік народного депутата України Жупанина Андрія Вікторовича.

Лондон, апартаменти, статки

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Жупанин опинився в центрі скандалу через свої регулярні поїздки до Лондона під час повномасштабної війни в Україні. Журналістське розслідування Bihus.Info виявило, що депутат досить часто відвідує британську столицю, де відпочиває з дружиною та проживає в елітних апартаментах.

Компенсація за оренду

Андрій Жупанин, згідно з декларацією про доходи, орендує квартиру в Києві за 240 тис. грн на рік. Ці кошти йому компенсує держава.

Водночас дружина Жупанина має власну квартиру в Києві ще з 2018 року, про що політик теж зазначає у своїй декларації.

Розкішне життя

Окрім згаданих вище частих візитів до Лондона, увагу громадськості привернув й розкішний спосіб життя родини Жупанина. Дружина депутата Богдана, демонструє в соціальних мережах дорогі прикраси, одяг від люксових брендів та свій відпочинок.

Згідно з офіційною декларацією Жупанина, його особисті статки відносно невеликі – близько 40 тисяч гривень та 70 тисяч доларів заощаджень. Натомість на його дружину, яка, відповідно до декларації депутата, ніде не працює, записані значні суми готівкою: 1,5 мільйона гривень, 130 тисяч фунтів стерлінгів, 195 тисяч євро та 182 тисячі доларів.

Позиція Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора відповідальність за реєстрацію провадження стосовно депутата Жупанина переклали на САП. // Главком