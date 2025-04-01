НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику головного військового прокурора Дмитру Борзих

Дмитру Борзих, який раніше був заступником вже колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру.

Про це повідомили джерела ZN.UA в НАБУ

Наразі Борзих займається адвокатською діяльністю та, за нашими даними, є «смотрящим» у Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Для його затримання необхідно отримати дозвіл у союзі адвокатів.

Згідно з нашими джерелами, Борзих офіційно чи ні, але вирішує питання або ж представляє інтереси, зокрема у справах олігархів Ігоря Коломойського та Бориса Кауфмана, ексдепутата Київради Олександра Грановського, власника Винниківської тютюнової фабрики Григорія Козловського та ексголови НБУ, який втік за кордон, Кирила Шевченка.

Зазначимо, що 2018 року проти Борзих НАБУ порушувало кримінальну справу після того, як журналісти Bihus.Info з’ясували, що в офіційно тоді засекреченій декларації Борзих не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживав, ані статки жінки, з якою він там мешкав. Справу тоді відкрили за двома статтями Кримінального кодексу: 366-1 – декларування недостовірної інформації та 368-2 – незаконне збагачення.

На той момент, Борзих орендував будинок у селі Лісники під Києвом, площа якого складала 390 квадратних метрів. А їздив тоді ще заступник військового прокурора на авто Toyota Camry вартістю 300 тис. грн. Тоді як офіційна зарплата у нього становила 31 тисячу грн.

Ба більше, у свої декларації, як йшлося у розслідуванні, Борзих не вказував членів родини та їхнє майно. Однак журналісти не раз фіксували, як за «героєм» сюжету з будинку виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque, вартість якого навіть на вторинному ринку в середньому тоді становила близько 1,5 млн гривень.

Про відкриття справи стало відомо 19 березня 2018 року. Потім провадження закрили 18 червня, а 13 липня відкрили заново. // Дзеркало тижня