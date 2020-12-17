НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики

Обшуки пов’язані з розслідуванням у сфері охорони культурної спадщини.

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Цю інформацію LB.ua підтверджують обізнані джерела.

Обшуки пов’язані з розслідуванням у сфері охорони культурної спадщини. НАБУ здійснило обшук та виїмку документів в приміщеннях міністерства на Ярославому Валу (там знаходиться управління охорони спадщини) та вулиці Івана Франка.

Доповнення, 15:15: Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало заяву з приводу слідчих дій НАБУ на своєму сайті, в якій підтвердило, що обшуки стосувались охорони культурної спадщини – зокрема, видачі дозвільного документу у 2019 році.

«17 грудня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком у приміщення Міністерства культури та інформаційної політики, в Директорат культурної спадщини та музеїв, – йдеться у заяві. – Звертаємо увагу, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році – тоді МКІП ще не було створене. Міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла».