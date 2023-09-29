НАБУ, САП і СБУ (без ОГПУ?) впіймали на хабарі в.о. райсудді на Одещині. Не забагато «органів» на таку «дрібноту»?

Суддя якраз отримував майже 50 тисяч гривень.

НАБУ і САП спільно зі Службою безпеки викрили “на гарячому” виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одещини.

Про це повідомляє Антикорупційне бюро.

Суддю піймали на отриманні майже 50 тисяч гривень. Ці кошти зловмисник прохав за ухвалення рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

У НАБУ додали, що попередня кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 368 КК України – одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. // LB.ua