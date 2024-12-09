НАБУ та САП завершили розслідування збагачення голови АМКУ на 70 мільйонів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленко у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».

Як встановило слідство, у 2020–2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької облдержадміністрації, придбав 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Зокрема, йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

Водночас, різниця між вартістю зазначеного майна та наявними коштами чиновника та його дружини склала більше 72 млн грн.

Кириленко також, за даними НАБУ та САП, не вказав придбане майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Нагадаємо:

НАБУ повідомило про підозру голові АМКУ Кириленку у серпні. Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кириленко у вигляді застави у розмірі понад 30 млн грн. // Економічна правда