НАБУ затримало на хабарі у $100 тис. брата голови ОАСК Вовка

Він і ще один адвокат обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

Національне антикорупційне бюро затримало брата голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка на хабарі. Сума хабаря складає $100 000, гроші нібито мали передати самому голові ОАСК.

Про це з посиланням на співрозмовника у НАБУ пишуть Hromadske і «Бабель». У пресслужбі НАБУ підтвердили, що затримали близького родича голови ОАСК.

«НАБУ та САП викрили «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства», — зазначили в НАБУ.

Ім’я брата голови ОАСК – Юрій Зонтов, він є адвокатом.

Сам Вовк у Facebook написав про те, що нині НАБУ проводить обшуки в приміщенні ОАСК. Він написав, що чекає на якусь «фантастичну історію», нібито кимось вигадану проти нього і суду.

Інформацію про затримання брата Вовка також повідомив екснардеп, член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко в Telegram. «Інтерфакс-Україна» додає, що «агентство на сьогодні не має підтвердження чи спростування цієї інформації».

Нагадаємо, що 17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Вовка багато разів намагалися примусово привести в суд на засідання з обрання запобіжного заходу. Рішення про примусовий привід ухвалював суддя ВАКС Андрій Біцюк. Але голова ОАСК на жодне з засідань не з’явився і знайти за місцем проживання чи роботи його не змогли.

17 березня НАБУ завершило досудове розслідування справи щодо зловживання в Окружному адмінсуді Києва, підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. У НАБУ зазначили, що детективи і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі. // LB.ua