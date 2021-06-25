Начальник одного з відділів Кропивницької виправної колонії №6 за хабар у вигляды смарт-годинника, написав позитивну характеристику в’язню

Територіальне управління Державного бюро розслідувань Миколаєва закінчило досудове розслідування стосовно начальника одного з відділів Кропивницької виправної колонії №6, який отримав цінний подарунок від ув’язненого в обмін на послугу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Досудовим слідством встановлено, що працівник колонії написав позитивну характеристику в’язню. Чоловік відбуває покарання за розбій, а раніше вже був засуджений за вбивство.

Також посадовець ініціював переведення засудженого до дільниці з пом’якшеним режимом відбування покарання. У цій частині колонії в’язні можуть вільно виходити з території та користуватись телефонами.

Після пом’якшення умов посадовець колонії отримав від засудженого смартгодинник, як подяку за допомогу.

Співробітник колонії обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в Кіровоградській області.