Начальник станції туристичної поліції Одещини дозволяв за хабарі продавати алкоголь та цигарки без ліцензії

Слідчі Теруправління ДБР Миколаєва повідомили про підозру керівнику станції туристичної поліції в Одеській області, який вимагав хабарі від підприємця.

Встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав щотижневу «данину» від підприємця, який здійснював несанкціоновану торгівлю тютюновими виробами та алкоголем на узбережжі Чорного моря. За гроші правоохоронець обіцяв не притягувати ділка до адміністративної відповідальності через відсутність дозволів на продаж підакцизних товарів.

У серпні працівники ДБР задокументували факт отримання майором поліції хабаря.

Вже 9 вересня 2021 року посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ в Одеській області.

ДБР