Начальник відділу виконавчої служби допоміг боржнику уникнути штрафу на суму понад ₴800 тис.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику одного з відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

Посадовця підозрюють у зловживанні владою та у зміні в автоматизованій системі даних про боржника, що призвело до тяжких наслідків (ч. 1 ст. 362 та ч. 2 ст. 364 КК України).

За версією слідства, керівник відділу увійшов за допомогою свого персонального електронного ключа в автоматизовану систему виконавчих проваджень та умисно змінив інформацію в ній про боржника — фігуранта одного з кримінальних проваджень. Через його незаконні дії боржник П. отримав можливість відчуження свого нерухомого майна, на яке було накладено арешт.

Надалі громадянин П., користуючись відсутністю коректної інформації про нього у реєстрі боржників, відчужив два належні йому об’єкти нерухомого майна, що унеможливило стягнення 893 520 грн накладеного штрафу.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури