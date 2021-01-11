Начальника Арбузинской колонии арестовали с залогом в ₴136 тыс. за вымогательство взятки

Заводский районный суд Николаева арестовал с залогами одного из руководителей и сотрудника Арбузинской колонии, который подозреваются в вымогательстве неправомерной выгоды от заключенных.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Как известно, ранее в одного из руководителей и оперуполномоченного Арбузинской исправительной колонии №83 задержали за вымогательство и получение 13 тысяч гривен взятки от заключенного за решение вопроса о его условно-досрочном освобождении. Одним из задержанных оказался вр.и.о. начальника колонии Дмитрий Яруничев.

Следственный судья рассмотрел ходатайства следователя, согласованные с процессуальным руководителем Николаевской областной прокуратуры, и избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 136 тысяч 200 гривен.

Также суд отстранил их от занимаемых должностей на два месяца.

Напомним, что сообщниками начальника колонии были двое работников учреждения и так называемый «смотрящий» за колонией.

Взятку требовали у родственников и близких лиц заключенных за возможность получения посылок, организацию свиданий, решение вопросов об условно-досрочном освобождении. Всего задокументировали несколько фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды. Руководителя колонии и одного из сотрудников задержали сразу же после перечисления очередного «транша» на карточный счет родственника фигуранта. Общая сумма взятки – 27 тысяч гривен. // Преступности.НЕТ