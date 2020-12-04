Начальника обласного лісомисливського господарства судитимуть за організацію корупційної схеми та вимагання коштів

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з обласних управлінь лісового та мисливського господарства за фактом вимагання коштів з підлеглого та організації корупційної схеми одержання неправомірної вигоди від громадян (ч. 2 ст. 189, ч 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у липні 2020 року обвинувачений розробив схему, згідно якої його підлеглий повинен був неофіційно, за готівкові кошти реалізовувати частину зібраної в лісництві продукції (деревини), занизивши в офіційній звітності держпідприємства її реальний об’єм, а кошти передавати йому.

У подальшому, начальник управління під час зустрічі із вказаним підлеглим почав вимагати у нього 70 тис. гривень за раніше продану сільгосппродукцію, а також висунув вимогу щомісячно передавати йому 10 тис. гривень від реалізації деревини, спиляної на території підпорядкованого лісництва без внесення до реєстру. У разі відмови посадовець погрожував звільнити лісничого із займаної посади.

3 вересня 2020 року під час одержання від підлеглого частини коштів у сумі 60 тис. гривень посадовця затримали. Під час обшуку у його кабінеті виявили частину коштів, переданих йому раніше.

Крім того, як з’ясувалося, вказаний посадовець намагався також залучити підлеглого до вимагання хабарів з громадян, які самовільно зайняли земельні ділянки на території лісництва. Згідно злочинного наміру, за грошові кошти у сумі від 2 до 3 тисяч доларів США чиновник обіцяв не повідомляти правоохоронні органи про такі випадки.

Викрито корупційне правопорушення прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура