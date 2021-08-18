Начальника підрозділу «Львівської залізниці» триматимуть під вартою через хабар

Слідча суддя Галицького районного суду Львова Ірина Волоско обрала запобіжний захід та відсторонила від посади начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Львівська залізниця». Його підозрюють в отриманні 53 тис. грн хабара від представника фірми «Спецсервісбуд» за перемогу в тендері.

Джерело: ухвала суду від 10 серпня 2021 року.

Підозрюваного триматимуть під вартою до 8 жовтня 2021 року, але можуть відпустити під заставу 136 тис. грн. Також службовця відсторонили від посади на 2 місяці.

Як раніше повідомляла прес-служба Львівської обласної прокуратури, керівника підрозділу проведення закупівель «Львівської залізниці» викрили у хабарництві на початку серпня цього року. Начальник отримав гроші двома частинами: у листопаді 2020 року – 25 тис. грн, а в грудні – 28 тис. грн. Причому гроші насправді перекидали на картку його дружини.

У свою чергу посадовець мав сприяти укладенню договору між фірмою та державним підприємством для поставки запчастин до тепловоза на близько 1 млн грн та безперешкодному прийманні поставленого товару із забезпеченням його оплати.

За матеріалами справи, 23 січня 2020 року регіональна філія «Львівська залізниця» оголосила відкриті торги на закупівлю запчастин за 945 тис. грн. Серед трьох учасників ТОВ «Тепловодземсервіс» запропонувало вигіднішу ціну, проте його пропозицію відхилили через помилки в документах. Відтак переможцем стало ТОВ «Спецсервісбуд», з яким і підписали договір у квітні 2020-го.

Також підозрюють ще одного чоловіка, чиє ім’я випадково не витерли в одній із ухвал – Карлов В.Д. Саме він давав хабар посадовцю в інтересах ТОВ «Спецсервісбуд». Однак не напряму, а попросив ще когось поповнювати рахунок дружини посадовця із залізниці. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до початку жовтня 2021 року, але з можливістю внесення 45 тис. грн застави.

Наразі начальнику підрозділу «Львівська залізниця» інкримінують ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а посередникові – ч. 3 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

ТОВ «Спецсервісбуд» зареєстроване 2005 року в Києві, власником і керівником є Максим Гончаров. За останні два роки фірма отримала лише одне замовлення від «Львівської залізниці», хоча брала участь в закупівлях десятки разів. // lviv.nashigroshi.org