Начальника відділу філії концерну «Військторгсервіс» підозрюють у зловживанні впливом

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону начальнику технічно-сервісного комплексу філії «Південна» концерну «Військторгсервіс» повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, за неправомірну вигоду в сумі 90 тис грн він обіцяв вплинути на начальника філії «Південна» концерну «Військторгсервіс» щодо прийняття рішення про підписання договору публічного зберігання на фактичних умовах прихованої оренди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Південного регіону