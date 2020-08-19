Начальника відділу поліції підозрюють у вимаганні щомісячної «зарплатні» у власниці бару

Прокуратурою міста Києва 18.08.2020 вручено письмове повідомлення про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції в місті Києві за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як встановлено в ході слідства, на початку червня 2020 року підполковник поліції висунув власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів, пропозицію щодо передачі йому щомісячної неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США за не перешкоджання роботі її закладу, та не вчинення відносно неї заходів адміністративного впливу працівниками поліції.

Поліцейського викрито під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Корупційне правопорушення викрито прокурорами спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва