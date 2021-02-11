Начальника відділу селищної ради підозрюють у збитках на ₴180 тис. через зловживання службовим становищем та підроблення документів

За процесуального керівництва Первомайської місцевої прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з відділів селищної ради Зачепилівського району Харківської області за фактами зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України) та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні місяці 2019 року між одним із відділів селищної ради Зачепилівського району Харківської області та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду, на підставі якого, у подальшому проведено роботи з капітального ремонту даху у одній із шкіл району.

Начальник цього ж відділу, достовірно знаючи, що обсяг фактично виконаних робіт не відповідає умовам укладеного договору, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт щодо їх вартості та об’єму, чим заподіяв шкоду державним інтересам на загальну суму понад 180 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція вказаних статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури