Начальнику Кропивницкого СИЗО объявили подозрение из-за массового бунта заключенных

Руководитель Кропивницкого СИЗО подозревается в служебной халатности, что привело к массовому бунту заключенных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области начальнику ГУ «Кропивницкий следственный изолятор» сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник СИЗО не обеспечил порядок содержания под стражей и не устранил нарушения, которые неоднократно выявляли во время проверок.

«По данным правоохранителей, указанные нарушения стали причиной событий в декабре 2019 года, когда в стенах СИЗО один из заключенных самовольно покинул камеру и в кабинете психолога нанес женщине телесные повреждения, подстрекая других заключенных к противоправным действиям и бунту. Тогда в следственном изоляторе произошли массовые беспорядки, в результате которых было повреждено имущество госучреждения», — напомнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании руководителю СИЗО меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.