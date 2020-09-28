«Начальнику миграционной службы ДНР» сообщили о подозрении в принудительной паспортизации

Заочно сообщено о подозрении бывшему сотруднику органов внутренних дел Украины, который добровольно вступил в ряды так называемой «ДНР», заняв должность «начальника миграционной службы МВД ДНР», и обеспечивает внедрение механизма обязательного получения населением так называемых «паспортов граждан ДНР».

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

«При процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, Донецкой областной прокуратуры, следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях жителю г. Макеевки заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в нарушении законов и обычаев войны, участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц», — сообщили в прокуратуре.

Так, установлено, что в 2016 году бывший сотрудник органов внутренних дел Украины добровольно вступил в ряды так называемой «ДНР», контролируемой НЗФ РФ, заняв должность «начальника миграционной службы МВД ДНР».

«В нарушение Конституции Украины и Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны злоумышленник обеспечивает внедрение механизма обязательного получения населением, в частности занятым в медицинской и социальной сферах и пенсионерами, так называемых «паспортов граждан ДНР», контролирует порядок регистрации и снятия лиц с регистрационного учета и соблюдения иностранцами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, пребывания, въезда/выезда и транзитного проезда через территорию, подконтрольную НЗФ РФ. Кроме того, с помощью местных СМИ начальник «миграционной службы» осуществляет личное влияние на формирование среди населения мнения о законности своих действий и легитимность оккупационной власти», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что досудебное расследование продолжается.