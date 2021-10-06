Начальнику Управління капітального будівництва Дарницької РДА повідомлено про підозру у розтраті коштів на ремонті шкіл

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Дарницькою РДА укладено договори з комерційним підприємством на здійснення ремонту двох навчальних закладів в Дарницькому районі міста Києва. Досудовим розслідуванням встановлено, що Дарницькою РДА укладено договори з комерційним підприємством на здійснення ремонту двох навчальних закладів в Дарницькому районі міста Києва.

Водночас, достовірно знаючи, що роботи виконано не в повному обсязі, начальник управління капітального будівництва Дарницької РДА підписав акти приймання виконаних робіт та безпідставно перерахував підряднику бюджетні кошти.

Висновком судово-економічної експертизи встановлено, що внаслідок завищення вартості будівельних робіт територіальній громаді міста Києва заподіяно збитки на суму близько 150 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також щодо відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури