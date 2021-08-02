Начальниця відділення поштового зв’язку привласнила майже 100 тис грн
Ямпільським відділом Шосткинської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно начальниці відділення поштового зв’язку, яка привласнила майже 100 тис. грн.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Шосткинської місцевої прокуратури.
У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачена у 2020 році умисно не оприбутковувала отримані від населення кошти за продаж непродовольчих та продовольчих товарів. Більш того, жінка привласнювала кошти, які надходили у відділення для виплат пільг і житлових субсидій громадянам. При цьому в офіційну документацію вона вносила неправдиві дані про видачу коштів листоношам. У такий спосіб обвинувачена привласнила майже 100 тис. грн.
У суді жінка пояснила, що все почалося з крадіжки коштів у колеги по роботі. Після того, як її викрили, вона вчинила новий злочин, щоб повернути викрадене.
За вирком суду обвинувачену визнано винною у привласненні коштів та підробці документів та засуджено до 3 років обмеження волі з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також посади, пов`язані з доступом до матеріальних цінностей строком на 2 роки (ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).Tweet