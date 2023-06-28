Начальник держустанови МВС на Волині «переплатив» за генератор майже ₴400 тисяч бюджетних коштів

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури начальнику однієї з державних установ Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області повідомлено про підозру у розтраті чужого майна у великих розмірах, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у грудні 2022 року посадовиця без вивчення цінових пропозицій за понад мільйон гривень придбала у приватного підприємства для установи дизельний генератор, середня ринкова вартість якого була на майже 395 тисяч гривень меншою.

Через такі незаконні дії було розтрачено бюджетні кошти.

Від посади підозрювану відсторонено.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у м. Львові.

Пресслужба обласної прокуратури