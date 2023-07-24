«Начальник окупаційної поліції» Харківщини, погрожуючи зброєю, змусив мирну жительку віддати елітний позашляховик

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що раніше за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури було заочно повідомлено про підозру «начальнику окупаційної поліції Харківщини» за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). До 2014 року він працював в органах колишньої міліції, а після цього переїхав до окупованої Луганщини.

27 липня минулого року, перебуваючи у м. Куп‘янськ, псевдополіціянт та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої мешканки.

Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser». Потерпіла, злякавшись за своє життя та життя батьків, передала їм ключі від автівки.

У порушення ст. ст. 27, 31 -33, 147 Женевської Конвенції від 1949 року підозрюваний здійснив пограбування майна цивільної особи, так як зазначене майно, отримане в результаті розбійного нападу, не може бути використане для досягнення воєнної мети.

Після цього «начальник поліції»разом з двома окупантами покинув місце злочину.

Слідству відомо, що автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: матеріали щодо двох російських військових виділені в окреме кримінальне провадження. Слідство триває.

Харківська обласна прокуратура