Начальник підрозділу патрульної поліції Львівщини щомісячно брав хабарі за непритягнення до адмінвідповідальності

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника сектору реагування патрульної поліції одного з відділень поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідство встановило, що правоохоронець одержав від громадянина 1 300 доларів США за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Мешканець одного із сіл Львівщини рішенням суду був позбавлений права керувати транспортними засобами. За 300 доларів США щомісяця посадовець обіцяв «закрити очі» на те, що останній буде їздити за кермом в межах одного із районів Львівської області.

Правоохоронці затримали обвинуваченого у порядку ст. 208 КПК України.

На даний час, чоловік звільнений із правоохоронних органів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури