Начальник сектору поліції на Луганщині підозрюється у державній зраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури поліцейському повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, в кінці березня 2022 року начальник одного з секторів районного управління поліції в Луганській області зрадив присязі й розпочав «службу» в так званому «Новопсковському районному відділі внутрішніх справ МВС ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки ії вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора