Начальник служби шпиталя ЗСУ вимагав кошти за рішення про непридатність військовозобов’язаного

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру начальнику служби шпиталя за зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також йому обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

За даними слідства, працівник ЗСУ під час особистої розмови з пораненим запропонував йому вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на посадових осіб військово-лікарської комісії військового шпиталю щодо прийняття рішення про визнання молодшого сержанта непридатним до військової служби. Це мало стати підставою для звільнення з військової служби на підставі рішення військово-лікарської комісії за станом здоров’я.

За «послугу» треба було заплатити 4 500 доларів США.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області за оперативним супроводом Управління СБ України у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора