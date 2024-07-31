Начальника підрозділу міграційної служби Волині викрили на систематичному хабарництві

Посадовець наживався на громадянах, створюючи штучні перешкоди під час отримання закордонного паспорта. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Оперативники Волинського управління ДВБ Нацполіції викрили керівника одного з районних підрозділів Державної міграційної служби. Використовуючи службове становище, він систематично вимагав від бажаючих отримати закордонний паспорт додаткову плату.

Тим, хто відмовлявся платити, створював перешкоди: вимагав непотрібні документи або відмовляв у обслуговуванні через нібито відсутність осіб у електронній черзі.

Оперативники ДВБ Нацполіції та слідчі УСБУ у Волинській області задокументували протиправну діяльність посадовця та затримали його під час отримання чергового хабаря.

Фігуранту вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За корупційні оборудки йому загрожує ув’язнення строком до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України