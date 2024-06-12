Начальника управління Сумської ОВА судитимуть за одержання $5 тис. хабаря за виготовлення та погодження документації

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Сумської обласної військової адміністрації за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що вказаний службовець повідомив керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю про необхідність сплатити 5 тис. доларів США за вирішення питань, пов’язаних із схваленням детального планування частини території для розміщення та експлуатації будівель та споруд.

Першу частину неправомірної вигоди в розмірі 2 тис. 500 доларів США начальник управління одержав 5 лютого 2024 року. Решту від обумовленої суми директор ТОВ передав йому в четвер, 8 лютого 2024 року, після чого начальника управління затримали правоохоронці.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління ГУ НП в Сумській області за матеріалами Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура