Начальника відділу Одеської митниці затримали за вимагання та отримання 6500 доларів хабаря

Посадовець вимагав у підприємця незаконну грошову винагороду за провезення імпортованих товарів з Турецької Республіки поза митним контролем.

Задокументували злочинну діяльність митника слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції України за оперативного супроводження УСБУ в Одеській області та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівник одного з відділів митного оформлення митного посту в Одеській області вимагав кошти у підприємця, який займався ввезенням в Україну текстильних товарів та товарів загального вжитку з Турецької Республіки, за сприяння у швидкому проїзді автівок через митний пост.

У разі несплати зазначеної суми фігурант обіцяв створити перевізнику штучні перешкоди та максимально «затягнути» строки розмитнення вантажу.

Після отримання першої частини неправомірної вигоди зазначений керівник відділу надав вказівки підлеглим щодо пропуску зазначених автомобілів з імпортованим товарами фактично без будь-якого митного оформлення.

В ході документування злочинної діяльності фігуранта правоохоронці затримали його під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 3800 доларів США в його елітному автомобілі.

Під час проведення обшуків за місцем проживання посадовця митниці вилучено заздалегідь ідентифіковані гроші, які він отримав як першу частину неправомірної вигоди, а також кошти в різних валютах.

Фігуранта затримали в процесуальному порядку.

Посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В суді розглядається клопотання слідства про відсторонення митника від займаної посади та взяття під варту.

Управління комунікації Національної поліції України