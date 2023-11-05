Начальника загону ГУ ДСНС на Волині судять за розтрату понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду кримінальне провадження про вчинення начальником та відповідальною особою з закупівель одного із загонів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області розтрати чужого майна за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у вересні-листопаді 2022 року спільники, з порушенням процедури та без вивчення цінових пропозицій за понад 1,5 мільйона гривень придбали у приватного підприємця для загону човен, середня ринкова вартість якого була на понад 200 тисяч гривень меншою.

Через такі незаконні дії було розтрачено бюджетні кошти.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.

Пресслужба обласної прокуратури